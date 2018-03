Winter-Rückfall: So kalt wird es ab dem Wochenende!

Der Frühlingsanfang steht bevor – aber der Frühling fehlt! Es wird jetzt sogar nochmal richtig kalt in Deutschland, denn ein neuer Winter-Einbruch steht bevor.

Die Temperaturen rauschen nicht nur in den Keller, sondern es drohen auch heftige Schneefälle. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kann es ab Freitagmittag zu kräftigen Schneefällen kommen. Der Frühling ist vollkommen ausgebremst worden“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Neue Kältewelle steht bevor

Zunächst wird es am Freitag im Westen nochmal mit bis zu 14 Grad mild, während es im Osten richtig kalt wird und teils heftige Schneefälle drohen. Ab dem Wochenende hält denn überall der Winter Einzug. Am Samstag liegen die Höchstwerte tagsüber gerade mal noch bei 2 Grad. Immerhin soll es in der kommenden Woche wieder etwas wärmer werden. In der kommenden Woche sollen sogar wieder Temperaturen von bis zu 15 Grad drin sein. Bis dahin hat uns die Kälte-Welle fest im Griff.