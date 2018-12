Wintergames: Nach Unfall-Drama! Droht der TV-Show das Aus?

Beim Training zu den „Wintergames“ haben sich mehrere verletzt – darunter und . Der Ex-GZSZ-Star hat sogar einen Schulterbruch erlitten.

„Ich habe mich beim Training bei einem Sturz von der Schwalbe schwer verletzt. Bänder in der Schulter sind gerissen. Dadurch kann ich am Freitag und Samstag nicht bei den Live-Sendungen an den Start gehen“, sagte Jürgen Milski in der „Bild“-Zeitung.

Seitdem steckt der Sender offenbar in einer Krise, wie die „Bild" berichtet. „Zum Wintersport gehören trotz aller Sicherheitsvorkehrungen leider immer unglückliche Stürze. Zu unserer Sorgfaltspflicht gehört es, dass man jeden Sturz genau analysiert und daraus die richtigen Ableitungen trifft. Das machen wir“, sagte ein Sendersprecher.

Training wurde abgebrochen

Das Training wurde nach den Unfällen abgebrochen und die Boot-Rodel-Strecke soll entschärft werden, damit während der Live-Show keine weiteren Unfälle passieren. zeigt die „Wintergames“ am Freitag und Samstag um 20:15 Uhr.