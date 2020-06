Wird Kylie Jenner bald ihren Tyga heiraten?

Das verriet die Schwester von Kim Kardashian (35) jetzt einem Fotografen! Und auch Tyga scheint für den großen Schritt bereit zu sein. In der Sendung Kocktails With Khloé bestätigte er gelassen: "Klar will ich Kylie heiraten!"

Im August 2014 trennte sich der Musiker von seiner damaligen Freundin Blac Chyna (27), kurz darauf wurde er immer öfter mit der jüngsten Kardashianschwester gesehen. Doch wie bei ihren Geschwistern läuft auch Kylies Beziehung nicht ohne Skandale ab. Wöchentliche Trennungsgerüchte und Fremdgeh-Getuschel sind bei den beiden an der Tagesordnung!

Ob die beiden bald wirklich mit positiven Hochzeitsnews Schlagzeilen machen? Bei diesem Duo muss man wohl mit allem rechnen...