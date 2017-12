Wenn man indischen Astronomen Glauben schenkt, fällt Weihnachten ins Wasser! Die sind sich nämlich sicher, dass die Menschheit am 23. Dezember komplett ausgelöscht wird! Ein tödlicher Virus rast auf die Erde zu....

Der Asteroid 3200 Phaeton rast auf die Erde zu!

Ein tödlicher Virus soll die Menschheit zerstören

Berichte, die sich auf das Wissenschaftsjournal "Science" beziehen, erklären, dass ein interstellarer Körper einen tödlichen Virus auf die Welt bringen soll. Dieser soll die gesamte Menschheit auslöschen.

Um welchen Virus es sich genau handelt und wie genau er die Erde erreichen soll, ist allerdings nicht bekannt.

Apokalypse am 23. Dezember

Angeblichen haben die Astronomen den Körper selbst entdeckt. Der soll auch schon sehr bald auf die Erde zusteuern. Schon am 23. Dezember soll es zum Höllenszenario kommen.

Wer schon mit den Weihnachtsbesorgungen fertig ist, sollte jetzt aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Der kosmische Körper ist der NASA nicht bekannt. UND: Es ist nicht der erste Weltuntergang, der prophezeit wurde.... Vielleicht sitzen wir am Ende also doch alle friedlich unterm Weihnachtsbaum!