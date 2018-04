Witzig! Daniela Katzenberger parodiert Heidi Klums sexy Foto

Dieses Foto begeistert die Fans!

Sie räkelt sich halbnackt in High Heels auf der Treppe und blickt verführerisch in die Kamera - keine Frage, Heidi Klum weiß sich nicht nur auf Instagram in Szene zu setzen!

Genau das schien auch Daniela Katzenberger zu denken und versuchte sich kurzerhand selbst an der Pose der Model-Mama!

Das Ergebnis der Insta-Challenge kann sich durchaus sehen lassen - und begeistert mit jeder Menge Humor nicht nur die Katzen-Fans!

In ihrer ganz eigenen Version des sexy Treppen-Schnappschuss präsentiert sich Daniela Katzenberger Heidi-like in Bikini und High Heels - einzig der Blick der Blondine verrät, dass sie mit ihrer Pose nicht so ganz zufrieden zu sein scheint...

"Verdammt... bei Heidi sieht das einfach tausendmal besser aus. Naja, ein Versuch war‘s wert", kommentiert die beliebte Moderatorin ihren Foto-Versuch lachend.

Keine Frage, dass ihre Fans bei so viel Humor völlig hin und weg sind!

Gegenüber der Bild erklärte Daniela Katzenberger jetzt, dass die lustige Parodie als Unterstützung für Heidi Klum gemeint ist:

"Dieses Bild soll eigentlich ein Kompliment an Heidi sein", so die Katze.

"Denn ich finde es nicht gut, dass man eine sexy Mama Mitte 40 so angreift, die einen wesentlich jüngeren Freund hat. Sie zeigt, wie sie sich fühlt, sexy, jugendlich und selbstbewusst. Ich finde es nicht gut, dass man sie deswegen so beleidigt. Mir ist absolut klar, dass ich niemals einen 'Heidi-Klum-Körper' haben werde, aber zumindest die Pose ist schon mal fast gleich."