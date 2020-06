Witzig: Seth Roggen und Paul Rudd werben für Samsung

Die beiden großartigen Schauspieler Paul Rudd und Seth Roggen treffen im Werbespot auseinander - und konkurrieren um den Posten als "Next Big Thing".

Gegenseitig machen sie sich klar, warum der andere es nicht sein. Bis sie erfahren, dass sie beide zusammen ausgewählt wurden. Am Ende aber doch fallen gelassen werden...

Schauspieler Bob Odenkirk, bekannt aus "Breaking Bad", übernimmt im Spot die Rolle eines Samsung-Chefs.

Hier seht Ihr den großartigen Werbespot mit Paul Rudd und Seth Roggen...

