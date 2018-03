Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Noch ein Baby!

Erst kürzlich machten Gerüchte um eine Trennung von Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko die Runde. Doch spätestens seit dem gemeinsamen Familienurlaub in Barbados, bei dem das Paar um die Wette strahlte, ist klar: Alles Quatsch. Im Gegenteil: Der Boxer und die Schauspielerin wollen sogar noch ein Baby!

Wladimir Klitschko: Baby-Überraschung!

Wladimir Klitschko: Ein Geschwisterchen für Kaya

Seit 2014 sind Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere Eltern der kleinen Kaya. Sie ist der ganze Stolz der beiden. Doch die Zeit nach der Geburt war nicht einfach. Hayden litt unter postnatalen Depressionen - musste deswegen zwei Mal in eine Klinik. Doch heute geht es der Blondine wieder gut. "Sie hat in den vergangenen Jahren sehr viel an sich gearbeitet und fühlt sich endlich wieder gesund und selbstbewusst", bestötigt ein Insider gegenüber der amerikanischen "OK!" Jetzt plant sie sogar schon ein Geschwisterchen für Kaya!

Auch Wladimir Klitscho will unbedingt Nachwuchs!

"Hayden ist sich ganz sicher, dass sie mit Waldimir noch mehr Kinder möchte. Die beiden haben schwere Zeiten durchgemacht, aber sie haben nie aufgegeben. Der Kampf um ihre Beziehung hat sie stärker gemacht und näher zueinander gebracht", so der Insider weiter.

Und da sind sich Hayden Panettiere und Waldimir Klitschko einig! Denn der Boxer ließ schon im Januar die Baby-Bombe platzen. "Es ist ganz einfach, ich möchte, dass meine Tochter noch zusätzlich einen Bruder oder eine Schwester bekommt!", plauderte der Sportler in der TV-Show "Der Vertretungslehrer".