Wladimir Klitschko: Lebensgefahr! Feuer-Drama auf der Jacht

wollte eigentlich nur einige entspannte Tage mit seiner Familie verbringen. Doch die endeten fast in einer Katastrophe...

Wladimir Klitschko schwebte in Lebensgefahr

Wie "Bild" berichtet, sei der Boxweltmeister Sonntagnacht mit einer gecharterten Jacht auf dem Weg von Ibiza nach Mallorca gewesen. Dann der Schock! Plötzlich brach auf dem Schiff ein Feuer aus.

Die Crew soll gegen 1.30 Uhr nachts einen Notruf rausgeschickt haben. Der 43-Jährige und seine Familie mussten von der Küstenwache evakuiert werden. Zum Glück ist niemandem etwas passiert und das Feuer konnte gelöscht werden.

Wladimir Klitschko ist erleichtert

Klar, dass auch Wladimir Klitschko da ein Stein vom Herzen fällt. "Danke an die mallorquinische Feuerwehr und auch an unsere Crew an Bord. Alle taten ihr Bestes, die Lage unter Kontrolle zu bringen und uns so schnell wie möglich an Land zu holen", so der Sportler erleichtert gegenüber "Bild".