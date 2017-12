Wladimir Klitschko: Neuer Job für den Box-Profi!

Im August verkündete Box-Profi Wladimir Klitschko das Aus seiner Sportler-Karriere. Nun überrascht er seine Fans mit einer neuen Tätigkeit. Der 41-Jährige soll ab sofort im Klassenzimmer zu sehen sein. Er tauscht dabei Boxring gegen Tafel.

Wladimir Klitschko arbeitet als Lehrer

Im August verkündete Wladimir Klitschko das Aus seiner Box-Karriere. Jetzt scheint er eine neue Tätigkeit gefunden zu haben. Als Lehrer will der Ex-Boxer seinen Schülern die Fächer Physik und Mathe näherbringen.

Wladimir Klitschko gibt Coachings

In der "Vox"-Doku "Der Vertretungslehrer" soll Wladimir ab Januar als Lehrer fungieren. Neben seiner Tätigkeit als Mathe- und Physiklehrer, soll er den Schüler der gymnasialen Oberstufe auch als Coach dienen. Er wird mit seinen Schützlingen darüber sprechen, wie sie mit Herausforderungen umgehen können. Am 09. Januar können seine Fans ihn dabei um 22:15 bei "Vox" in "Der Vertretungslehrer" beobachten.