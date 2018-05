WM-Kader: Diese Fußballer sind dabei!

Die WM rückt immer näher und die Spannung steigt. Wer wird in diesem Jahr für die deutsche Nationalmannschaft spielen? Wen nimmt Jogi Löw mit nach Russland? Jetzt ist es endlich raus! Jogi Löw hat den WM-Kader verraten!

Mit dabei sind:

Bernd Leno

Manuel Neuer

Marc-André ter Stegen

Kevin Trapp

Jérôme Boateng

Matthias Ginter

Mats Hummels

Jonas Hector

Joshua Kimmich

Niklas Süle

Marvin Plattenhardt

Antonio Rüdiger

Jonathan Tha

Thomas Müller

Ilkay Gündogan

Leroy Sané

Julian Brandt

Julian Draxler

Leon Goretzka

Sami Khedira

Toni Kroos

Mesut Özil

Marco Reus

Mario Gomez

Timo Werner

Nils Petersen

Sebastian Rudy

In diesem Jahr findet die WM in Russland statt. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am 17. Juni statt. Dann spielen unsere Jungs gegen Mexiko. Wie weit sie kommen werden? Ob sie es schaffen ihren Titel zu verteidigen und wieder Weltmeister zu werden? Das wird sich zeigen! Eine gute Nachricht gibt es aber jetzt schon für alle Fans der Nationalelf. Jogi Löw hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Damit wird er also auch bei der nächsten WM dabei sein....