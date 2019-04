Wolfgang Bahro: Ausstiegs-Schock!

Seit über 25 Jahren steht Wolfgang Bahro als "GZSZ"-Bösewicht Jo Gerner vor der Kamera. Erst im letzten Jahres mussten die Zuschauer um ihr Idol bangen. Er wurde von Sascha Keller erst angeschossen und dann lebendig begraben! Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Wolfgangs Rolle auf der Kippe stand...

Wolfgang Bahro wollte aussteigen

"Ich wollte zweimal bei GZSZ hinschmeißen. Mir passte das Drehbuch nicht. So sollte Gerner seine damalige Freundin Barbara Graf, eine Alkoholikerin, erniedrigen. Doch für mich ist Gerner kein Psychopath, der jemanden quält. Am Ende habe ich die Szenen zwar gedreht, aber seitdem habe ich beim Drehbuch ein gewisses Mitspracherecht", erzählte er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

GZSZ Jo-Gerner-Star Wolfgang Bahro: Schockierende Beichte!

Das passiert in der XXL-Folge

Ein Glück, dass er sich doch gegen seinen Ausstieg entschied. Sonst wäre die heißersehnte XXL-Folge von "GZSZ", die heute Abend ausgestrahlt wird, sicherlich nur halb so schön.

Und darum geht's: Jo und Yvonne (Gisa Zach) geben sich in Singapur symbolisch das Ja-Wort. Was sie jedoch zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Katrin ( ) hat durch einen tückischen Plan ihre Firma wieder. "Die beiden reisen nach Bali und bei ihrer Zwischenlandung in Singapur erleben sie eine geplatzte Hochzeit, die sie dazu verleitet, selbst in den Stand der Ehe zu treten. Doch das glückliche Ehepaar kann sein Glück nicht lange genießen, da ihnen in der Heimat Katrin einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat", verriet Wolfgang gegenüber .