Wolfgang Bahro: Jetzt packt er über seinen GZSZ-Ausstieg aus

In der "NDR Talk Show" packt der Soapstar aus. "Ich dachte, ich bleibe zwei Monate", lacht er. Und er gibt zu: Es gab Situationen, in denen er die Sache an den Haken hängen wollte. "Es gab öfter mal die Situation, aber das hatte dann immer damit zu tun, dass wenn die Geschichten so abstrus wurden, dass ich gesagt habe, die Figur wird beschädigt. Und das wollte ich nicht und dann habe ich gesagt: ´Nee, also wenn ihr das durchzieht, dann bin ich raus.´"

Zum Glück kam es dann aber anders und der RTL-Star ist geblieben. Bis heute...

