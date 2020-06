Wolfgang Bahro: Vor 20 Jahren sprach er seinen ersten Satz bei GZSZ

In dieser Woche feiert Wolfgang Bahro (52) sein Jubiläum bei der RTL-Erfolgsserie. Seit nunmehr 20 Jahren spielt er die Rolle von Anwalt Dr. Jo Gerner - der Mann mit dem diabolischen Grinsen.

Am 3. Februar 1993 - in Folge 185 - hatte Wolfgang Bahro seinen ersten Auftritt bei GZSZ. Seither hat er viele Darsteller kommen und gehen sehen - er selbst blieb der Serie immer zu. "Die letzten 20 Jahre bei GZSZ waren sehr aufregend", erklärt Wolfgang Bahro. "Und wie der Titel schon verrät: Es gab gute und auch schlechte Zeiten. Aber natürlich mehr gute Zeiten - zumindest für Wolfgang Bahro. Bei Dr. Gerner sah es da schon anders aus..."

Sein Jubiläum will Wolfang Bahro zusammen mit seinen GZSZ-Kollegen gebührend feiern. Für die Zukunft hat er einen ganz speziellen Wunsch: "Ich wünsche mir, das Dr. Gerner wieder etwas fieser wird und mal richtig die Sau rauslässt. Aber auch wieder etwas mehr Humor, Zynismus und Selbstironie stehen ihm sehr gut zu Gesicht."

Einen GZSZ-Moment wird Wolfgang Bahro übrigens niemals vergessen: seinen allerersten gesprochenen Satz. Zu seiner damaligen Kollegin Tina Ulrich sagte er: "Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört." Und seither haben wir ziemlich viel von IHM gehört...

