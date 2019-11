Wolfgang Joop: Krankenhaus-Schock!

Oh je! Das klingt gar nicht gut! Eigentlich wollte in Zürich während einer Buchvernissage ein paar Passagen aus seiner Autobiografie "Die einzig mögliche Zeit" zum Besten geben. Doch dazu kam es gar nicht erst...

Wolfgang Joop musste ins Krankenhaus gebracht werden

Wie nun berichtet wird, soll Wolfgang Joop in seinem Hotelzimmerbad in Zürich so schlimm gestützt sein, dass er mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Dies berichtet jetzt sein Ehemann Edwin Lemberg gegenüber "schweizer-illustrierte.ch". Für die Fans des Designers ein absoluter Schock! Wie es weiter heißt, hat sich Wolfgang einen fiesen "Verrenkungsbruch am Bein" zugezogen, welcher operativ behandelt werden musste. Autsch! Doch wie geht es dem Designer jetzt?

Wolfgang geht es wieder besser

"Wolfgang hat die Operation bestens überstanden. Er ist zwar noch etwas geschwächt, aber telefoniert und arbeitet bereits fleißig weiter", erläutert Wolfgangs Ehemann. Seine Fans können also unbesorgt sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich der Designer schnell wieder erholt und es ihm schon bald wieder bessergeht. Wir drücken ihm dafür auf alle Fälle die Daumen und wünschen ihm gute Besserung!

