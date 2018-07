Wolfgang Kaus: Der Regisseur ist tot!

Wolfgang Kaus ist tot. Der Regisseur starb im Alter von 82 Jahren. Das gab seine Familie auf seiner Website bekannt.

Als Regisseur leitete er mehr als drei Jahrzehnte das Frankfurter Volkstheater. "Wolfgang Kaus hat uns durch seine humorvolle und warme, menschliche Art viel Freude gebracht. Für sein unverwechselbares kulturelles Wirken bin ich ihm dankbar, wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten", würdigte Hessens Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) den Regisseur laut der "Hessenschau".

Er produzierte die hessische Version von "Dinner for One"

Zunächst machte er damals eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Eine Bewerbung an der Frankfurter Schauspielschule wurde abgelehnt - an der Studentenbühne war er erfolgreicher. Seitdem stand er auf zahlreichen Bühnen und hatte sogar einige Fernsehauftritte. Zu seinen letzten Produktionen zählt die hessische Version von "Dinner for One". Als freier Regisseur arbeitete er seit 2008.