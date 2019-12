Wolfgang Winkler: "Polizeiruf"-Star mit 76 Jahren gestorben

Reddit this

Trautige Nachrichten für die Fans von "Polizeiruf 110".

Als Hauptkommissar Herbert Schneider aus Halle spielte er sich in die Herzen eines Millionenpublikums - jetzt ist Wolfgang Winkler gestorben.

Mit 76 Jahren: "Polizeiruf 110"-Schauspieler Wolfgang Winkler ist gestorben

Auf seiner -Seite teilte Matthias Brenner, Intendant des Neuen Theaters in Halle, am Samstagabend die Nachrichten über das Ableben des Schauspielers und erklärte:

"Mein Kollege und Freund Wolfgang Winkler ist gestorben! Ich habe es gerade während der Vorstellung DreiGroschenOper erfahren und bin sehr bestürzt und bewegt! Ein so wunderbarer Mensch, der mir mein ganzes Berufsleben wichtig und teuer war!", so das Statement.

"Ich bin mit meinen Gedanken bei seiner wunderbaren Frau, seiner Familie, bei seinen Freunden und Kollegen! Ich sage ihm Danke und werde ihn niemals vergessen", gedenkt Brenner seines Kollegen.

Im Verlauf seiner Karriere spielte Wolfgang Winkler neben seiner Rolle im "Polizeiruf" auch in der Serie "Schloss Einstein" und war von 2015 bis 2019 außerdem in der -Vorabendserie "Rentnercops" in einer Hauptrolle zu sehen.