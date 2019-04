Wolke Hegenbarth: Sie ist schwanger!

Reddit this

Jubel- für alle Wolke Hegenbarth-Fans! Via lässt die Schauspielerin nun die Baby-Bombe platzen und verkündet, dass sie mit Oliver Vaid ihr erstes Kind erwartet! Auch ein erstes Baby-Bauch-Bild teilt sie mit ihren Anhängern...

Sila Sahin zeigt erstmals ihren Baby-Bauch!

Wolke Hegenbarth verkündet ihre Schwangerschaft

Mit einem süßen Schnappschuss verkündet Wolke nun, dass sie in anderen Umständen ist. Sie teilt dabei ein Bild von sich und ihrem Freund, welches sie in eleganter Abendrobe zeigt. Stolz legt sie dabei ihre Hände auf ihren Baby-Bauch und kommentiert: "momtobe". Für ihre Fans eine absolute Sensation! So kommentieren sie das Foto der mit jeder Menge Komplimenten...

Wolke Hegenbarth begeistert Fans

Wie unter dem Post von Wolke deutlich wird, schweben ihre Fans auf der absoluten Baby-Wolke! Sie kommentieren: "Waaaaah! Glückwunsch, wie schön" sowie "So wundervoll! Ihr beide werdet grandiose Eltern werden." Welches Geschlecht ihr Baby hat und in welchem Monat sie ist, wollte Wolke nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein...