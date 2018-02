Wolke Hegenbarth spricht über ihre Hochzeit!

Wolke Hegenbarth ist seit zwei Jahren glücklich mit ihrem Freund Oliver vergeben. Auf der „Movie meets Media“ im Berliner Hotel Adlon strahlte die Schauspielerin über beide Ohren – ob da eventuell bald mehr ansteht? Wir haben bei Wolke Hegenbarth nachgefragt.

Schon länger wird spekuliert, wann sich Wolke Hegenbarth und Oliver verloben. Eine Hochzeit schließt sie jedenfalls keinesfalls aus: „Noch gibt es keine Hochzeitspläne – eventuell später. Es ist jedenfalls alles möglich“, erzählt Wolke Hegenbarth in Interview mit InTouch Online. Und wie sieht es mit Nachwuchs aus? „Eventuell auch das“, so die Schauspielerin.

Wolke Hegenbarth hört bei "Alles Klara" auf

Und auch beruflich orientiert sie sich neu. In den vergangenen 6 Jahren war Wolke Hegenbarth in der ARD-Serie „Alles Klara“ zu sehen – damit ist jetzt Schluss. „Für mich war die Rolle einfach zu Ende erzählt. Für meine Zukunft war es nicht mehr spannend. Der Sender hat sich dann darauf entschieden, ohne mich das nicht mehr weiter zu produzieren“, erzählt Wolke Hegenbarth. Es bleibt spannend, in welchen TV-Formaten wir Wolke Hegenbarth demnächst sehen werden…