Die Wollnys 2.0: Die Entbindung von Sylvana Wollny

Aber bevor es losgeht, kommt Mama Silvia Wollny zu Besuch und klärt auf. Was sollte man während der Geburt tun, was nicht. Die elffache Mutti hat einiges zu erzählen, Erfahrung hat sie immerhin en masse.

Da im neunten Monat die Stimmung bei werdenden Muttis eher in Richtung genervt geht, nimmt Silvia Wollny Sylvana mit zum Shoppen. Bauchumspielende Mode ist angesagt.

Die Besichtigung im Kreißsaal ist Sylvana Wollny nicht geheuer, die Umgebung macht ihr Angst. Doch nun gibt es kein Zurück mehr. Nur wenige Wochen danach setzen die Wehen ein.

Am 9. September 2013 um 20.15 Ihr kommt das Baby auch im TV. Wie die Geburt abläuft und wie die XXL-Familie das kleine Mädchen in ihrer Mitte aufnimmt, seht Ihr in dieser Folge.