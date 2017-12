Wotan Wilke Möhring: Vater-Freuden für den Tatort-Star!

Er macht alles für seinen Nachwuchs. In "Closer" spricht Wotan Wilke Möhring (50) über seinen sportlichen Kita-Einsatz...

Er dreht einen Film nach dem nächsten. Gerade erst war Wotan Wilke Möhring (50) wieder im „Tatort“ zu sehen. Doch wenn der Schauspieler nicht gerade vor der Kamera steht, ist er Vollzeit-Daddy für seine Kinder Mia (8), Karl (6) und Henriette (4). Und springt auch schon mal in der Kita seiner Jüngsten ein. Was genau er dort macht? "Closer" sprach mit dem Multitalent über seinen „anderen Job“...

Alle Wotan hinterher! Augenzeugen staunten nicht schlecht, als sie den Schauspieler kürzlich mit einer Kindergartentruppe durch Köln laufen sahen. Als "Closer" Wotan am Rande der „Ein Herz für Kinder“-Gala auf den Ausflug anspricht, erklärt der lachend: „In der Kita meiner jüngsten Tochter war eine Erzieherin ausgefallen. Und da ich freihatte, bin ich eingesprungen.“ Auf dem Programm: Turnunterricht. „Wir haben einen Parcours aufgebaut und das gemacht, was Kinder gerne tun. Die Hauptsache ist ja immer, dass die Kleinen in Bewegung bleiben.“

Und nicht nur die Kids hatten Spaß

Auch der 50-Jährige war begeistert. „Es war großartig. Es gibt ja nichts Schöneres oder Direkteres als die Rückmeldung von Kindern“, schwärmt Wotan.

Deshalb ist seine liebste Rolle auch die des Vaters. „Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich volle 24 Stunden Papa“, so der Wahl-Kölner. „Meine Kinder sind für mich das Wichtigste. Ich lege mir meine Filme auch immer so, dass ich in den Ferien möglichst freihabe. Vor allem, seit Mia und Karl zur Schule gehen. Und wenn ich unterwegs bin, telefonieren und skypen wir.“

Denn am Set hat der Nachwuchs nichts zu suchen

„Die Filmwelt ist eine Erwachsenenwelt. Da sind nur Erwachsene am Set, die sich unterhalten. Das ist für ein Kind doch sterbenslangweilig. Als Kind sollte man unter anderen Kindern sein.“

Wotan Wilke Möhring: "Tatort"-Star ist wieder frisch verliebt

Mit der Mama der drei lebt der Schauspieler seit vier Jahren getrennt, das Verhältnis ist freundschaftlich. „Ich verstehe mich mit Anna, der Mutter, sehr gut, und ich habe die Möglichkeit, meine Kinder immer bei mir zu haben, wenn ich nicht drehe. Jetzt im Dezember habe ich zum Beispiel drei Wochen Alltag mit ihnen – das ist die schönste Zeit für mich.“ Könnte er sich mit seiner neuen Liebe, Model Cosima Lohse (31), denn auch ein Baby vorstellen? „Es ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht geplant“, so Wotan. Und fügt augenzwinkernd hinzu: „Kinder kommen ja, wann sie wollen.“ Und dass er es mit einer ganzen Zwergen-Mannschaft aufnehmen kann, hat er ja bewiesen.