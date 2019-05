Wrestler Silver King ist tot! Er starb bei einem Kampf im Ring!

Wrestler Silver King ist tot! Laut Medienberichten soll der Star am Samstag bei einem Kampf in London ohnmächtig geworden sein. Während die Zuschauer noch dachten, dass dies zur Showeinlage gehören würde, war Silver King bereits tot. Er wurde nur 51 Jahre alt.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Wrestler Silver King stirbt bei Kampf

In London ereigneten sich am Samstag schrecklich Szenen. Wrestler Silver King verstarb während eines Showkampfes auf ungeklärte Weise. Wie unter anderem durch "BBC" berichtet wird, sollen Sanitäter probiert haben, den Wrestler wiederzubeleben, nachdem er Ohnmächtig zu Boden ging - ohne Erfolg. Silver King, der mit bürgerlichem Namen César Cuauhtémoc González Barrón hieß, verstarb noch an Ort und Stelle.

Die Wrestling-Welt trauert um Silver King

Via Social Media drücken eine Vielzahl von Wrestling-Kollegen ihr Mitgefühl über das Ableben von Silver King aus. So postet beispielsweise sein Kollege Chris Jericho: "Ich hatte so viele großartige Matches mit ihm, als ich in den frühen 90ern für die CMLL gearbeitet habe." Wrestler Mick Foley erklärt: "Er war fantastisch." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Silver King stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.