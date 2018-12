ist fassungslos! Die Mama der kleinen Goldie Venus achtete bisher genau darauf, das Gesicht ihrer Tochter nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.

„Die Leute fragen mich, wieso ich das Gesicht meines Babys nicht zeige. Und sie fragen, ob sie hässlich ist oder etwas nicht mit ihrem Gesicht stimmt. Darum geht es nicht“, erklärte Bonnie. „Ich habe ihr Gesicht noch nicht gezeigt, weil ich glaube, dass es Unglück bringt, bevor das Baby noch nicht getauft wurde.“

Bonnie Strange ist enttäuscht

Nun hat ausgerechnet ihr Ex-Freund Leebo das Gesicht der gemeinsamen Tochter im Internet gezeigt. „Ich war lange besorgt darüber, dieses hübsche kleine Gesicht zu teilen, aber sie ist der schönste Teil meines Lebens und wird es immer sein. Ich bin so stolz und es ist mir eine Ehre, euch meine wunderschöne, zauberhafte Tochter zu zeigen“, schrieb er zu einem Schnappschuss von sich und Goldie.

Ein absoluter Vertrauensbruch für Bonnie! „Ich habe versucht, die Privatsphäre meines Baby geschützt zu halten. Ich habe versucht, sie nicht der Öffentlichkeit auszusetzen, weil ich denke, dass es zu früh ist. Fotos des Gesichts meiner Tochter gegen meinen Willen und ohne informiert worden zu sein zu veröffentlichen, ist so egoistisch und falsch. Ich kann nicht glauben, wie jemand so egoistisch sein kann und so sehr nach Aufmerksamkeit sucht. Mir fehlen die Worte...“, feuert sie in ihrer -Story.

Und Leebo? Der ist sich derweil keiner Schuld bewusst. Er kann nicht verstehen, warum sich alle plötzlich so aufregen. Es sei schließlich normal, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben...