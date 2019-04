Reddit this

Laura Müller genießt die Zeit mit in vollen Zügen. Gemeinsam touren die beiden durch Florida und unternehmen viele schöne Dinge zusammen. Trotz der bösen Hass-Kommentare wollen sie ihre Liebe nicht verstecken.

Laura Müller ist überglücklich

Auf ihrem Instagram-Account teilte Laura nun einen Zusammenschnitt verschiedener Videos aus Miami. „Die kurze Zeit war wunderschön und sehr intensiv. Ich bin immer noch von den magischen Momenten begeistert und berührt, die ich mit meinem Schatz erleben durfte“, schwärmt sie. „Ich bin so überglücklich, einen so wundervollen Mann an meiner Seite zu haben.“

Bis zum Ende des Jahres wird Laura ihrer Heimat den Rücken zukehren und zu Michael nach Florida ziehen. „Ein Visum hat sie bereits“, verkündete er vor einigen Tagen glücklich. Ein Leben ohne seine Liebste kann er sich nicht mehr vorstellen…