Wundervolle Neuigkeiten: Maite Kelly macht es offziell!

Maite Kelly hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Seit sie ihre Trennung von Ehemann Florent Raimond bekannt gegeben hat, häufen sich die Schagzeilen um das Ehe-Aus. Doch jetzt hat die Sängerin endlich wieder gute Neuigkeiten!

Maite Kelly: "Nun ist es raus!"

Auch wenn es bei Maite Kelly privat gerade nicht so gut läuft, beruflich ist sie auf Erfolgskurs. Als Schlagersängerin ist sie fleißig unterwegs und begeistert ihre Fans. Und jetzt wird sie auch noch auf der großen Leinwand zu sehen sein. Maite Kelly hat eine Filmrolle ergattert! "Nun ist es raus! Im Herbst gibt es mich - in einer kleinen Rolle - auf großer Leinwand. Die Dreharbeiten waren ein riesen Spaß - und darüber wird es noch so einiges zu erzählen geben... wuff, wuff", schreibt das ehemalige Mitglied der Kelly Family happy bei Facebook.

Maite Kelly hat eine Filmrolle ergattert

Maite Kelly wird in dem Film "Wuff - Folge dem Hund", der 2017 abgedreht wurde. "WUFF ist ein Film über Hunde und ihre Menschen, der das Geheimnis und die Schönheit der Hund- Mensch-Beziehung in Geschichten und Bildern einfängt - und das nicht nur für Hundeliebhaber", beschreibt DCM Pictures den Streifen. Am 25. Oktober kommt der Film in die Kinos.