WWE-Legende Pedro Morales ist tot!

Die Wrestling-Liga WWE trauert um ihren Ex-Champion Pedro Morales. Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der Sport-Star im Alter von 76 Jahren.

Pedro Morales stand 28 Jahre im Ring

Pedro Morales war über 28 Jahre hinweg ein fester Bestandteil der Wrestling-Liga. Zwischen 1959 bis 1987 gewann der Star zahlreiche Titel und konnte eine Vielzahl von sportlichen Erfolgen für sich verzeichnen. Dazu gehörte unter anderem der WWWF World Heavyweight Championship. Ebenfalls wurde er für seine Erfolge in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Nun ist Pedro am vergangen Dienstag (13.02.2019) verstorben.

Pedro verstarb nach schwerer Krankheit

Wie der WWE in einem Statement bekannt gab, litt Pedro im fortgeschrittenen Stadium an Parkinson, das einen stetigen Verlust der Nervenzellen im Gehirn verursacht. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Sport- stattfinden wird, ist nicht bekannt. Pedro hinterlässt seine Ehefrau Karen und den gemeinsamen Sohn.