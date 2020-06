WWM: Leon Winterscheid gewinnt die Million!

Der 27-jährige Münsteraner reiht sich damit in die Riege der nunmehr 14 WWM-Gewinner ein.

In der heutigen Sendung musste der Eventveranstalter nur noch die 15. und letzte Frage beantworten. "Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel? - A: 22; B: 24; C: 26; D: 28."Einen Joker hatte er nicht mehr. Deshalb dauert es auch rund eine halbe Stunde, bis Leon Winterscheid sich für eine Antwort entschieden hatte. Er wählte C - und lag damit goldrichtig!

"In so einer Situation kann man sich nicht ganz sicher sein. Die Aufregung ist viel zu groß. Aber ich war mir am Ende so sicher, dass ich es mir nie verziehen hätte, es nicht zu riskieren und habe C gesagt. Ich habe lange an der Lösung gearbeitet. Zuerst war ich komplett auf dem Holzweg, weil ich Zauberwürfel größer in Erinnerung hatte. Nach sehr viel 'Handarbeit' und dem Prüfen aller Möglichkeiten, stand mein Entschluss dann aber fest. Und dann habe ich es mit allen Konsequenzen durchgezogen", erklärte er gegenüber RTL.

So ganz kann er sein Glück allerdings immer noch nicht fassen. "Ich kann es noch immer gar nicht glauben. Eine Eins mit sechs Nullen. Das fühlt sich an, wie in einem ziemlich verrückten Traum", verriet er.

Ein Patentrezept für künftige Millionen-Gewinner hat er auch nach der Sendung nicht auf Lager. Einen Trick verrät er jedoch: "Mir hat es extrem geholfen, mich vorher auf die Aufregung vorzubereiten. Ich habe trainiert, mit Psychotricks den Stress auf dem Stuhl zu bezwingen und einen klaren Kopf zu bewahren."

Mit dem Geld will er nun erstmal mit seiner Freundin und seiner Familie verreisen und außerdem einen Teil spenden.