X Factor-Kandidat-Rufus wird auch vom Brutalo-Manager bedroht!

Ex-X-Factor-Kandidat Rufus Martin ist wohl ebenfalls an den kriminellen Manager geraten, der schon Daniel Lopes das Leben schwer machte. Und auch Rufus Martin soll massiv bedroht worden sein und lebt seither in Angst und Schrecken.

Der Sänger wollte die Zusammenarbeit mit dem Management beenden und wurde daraufhin verbal angegangen. Wie "RTL Exclusiv" berichtete, reagierte der Manager mit Sätzen wie "Ich bringe dich um! Ich schlage dich tot! Meine Leute warten auf dich!" auf die Entscheidung von Rufus, zukünftig mit einem anderen Manager zu arbeiten.

An Flucht denkt Rufus Martin im Gegensatz zu Daniel Lopes nicht, er will dem aggressiven Mann die Stirn bieten und geht direkt an die Öffentlichkeit. Hoffentlich geht das gut...