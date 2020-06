X Factor-Sieger-James Arthur stand vor dem Selbstmord!

James Arthur konnte dem enormen Druck kaum standhalten und erlitt eine Panikattacke. Sein Zustand verschlimmerte sich so sehr, dass er sich sogar das Leben nehmen wollte. "Mirror" gegenüber erklärte der Musiker, was damals in ihm vorging: "Ich hab mir alles reingezogen, was über mich gesagt wurde, all die Kritik an der Art, wie ich gucke. Eines Morgens, als ich gerade aus New York kam, wollte ich flach auf mein Gesicht fallen und nie wieder aufwachen."

Eine schwere Zeit, in der er zu allem Überfluss auch noch zu Cannabis griff, weil er anders nicht mehr mit seinen Problemen zurecht kam. James Arthur hat diese Krise glücklicherweise doch noch heil überstanden. Die Liebe zu seiner Familie hat ihm letztendlich das Leben gerettet, wie er erzählt. "Ich dachte darüber nach, mich umzubringen, aber ich würde es nie tun, weil meine kleine Schwester mich als Vorbild sieht."

Dass die Teilnahme an einer Castingshow den Kandidaten noch Jahre später stark auf die Psyche schlagen kann, ist nicht neu. Im Fall von James Arthur ist glücklicherweise alles gut gegangen.