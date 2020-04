Xavier Naidoo: Nach "DSDS"-Aus - Merkwürdiger Tränen-Clip aufgetaucht!

Die Schlagzeilen um nehmen einfach kein Ende! Als im Netz ein Clip auftauchte, in dem er rassistische Texte sang, wurde der Sänger mit sofortiger Wirkung aus der "DSDS"-Jury geschmissen. Doch jetzt sorgt schon wieder ein merkwürdiges Video für Wirbel...

Tränen-Clip von Xavier Naidoo sorgt für Aufruhr

In den sozialen Netzwerken macht aktuell eine Aufnahme die Runde, in der Xavier bitterlich weint. Mit brüchiger Stimme setzt er immer wieder zum Reden an, bricht jedoch jedes Mal in Tränen aus. Am Ende kann Xavier doch noch einen Satz rausbringen: "Wenn ich das richtig verstehe, werden in diesen Momenten in verschiedenen Ländern der Erde Kinder aus den Händen pädophiler Netzwerke befreit." Wenig später erklärt er: "Ich dachte, ich nutze den Moment meiner Emotionalität, um diese Botschaft nach draußen zu tragen. Worauf genau sich der Musiker mit diesen Aussagen bezieht, bleibt jedoch völlig unklar...

Xavier #Naidoo hat heute zwei Videos in seiner Telegramgruppe hochgeladen, in der er von derzeit stattfindenden Befreiungsaktionen von Kindern berichtet, welche angeblich für "Adrenochrom" gefoltert und getötet werden. Eine Einordnung dieser Verschwörungserzählung als Thread 1/10 pic.twitter.com/nGwCXa3Qob — Josef Holnburger (@holnburger) April 2, 2020

