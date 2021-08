Yeliz Koc: Bitteres Update kurz vor der Geburt

Ein Ende ist glücklicherweise in Sicht. In wenigen Wochen werden Yeliz und Jimi Blue Ochsenknecht ihr Baby endlich in den Armen halten. Angeblich hat sich das Paar kurz vor der Geburt wieder zusammengerauft. Nachdem bereits von Trennung die Rede war, wurden die beiden wieder gemeinsam in Hannover gesichtet. Gerade erst sind die werdenden Eltern in den Liebesurlaub geflogen. Ob der ihre Beziehung gerettet hat? Jimi postete vor wenigen Tagen ein kryptisches Statement: "Ich wähle Glück statt Leid." Was das zu bedeuten hat, wissen die beiden wohl nur selbst...

So süß! Im Video seht ihr die niedlichen Kinder der Promis: