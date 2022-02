Yeliz Koc: Der Ochsenknecht-Streit eskaliert erneut!

Eigentlich wollte Yeliz Koc nach ihrer Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht nichts mehr mit dem TV-Projekt seiner Familie zu tun haben. Bei "Diese Ochsenknechts" sollten alle Szenen, in denen Yeliz zu sehen ist, rausgenommen werden. Doch nun sind aufmerksame Fans stutzig geworden und sprachen die Influencerin in einer Fragrunde auf Instagram darauf an, denn die hübsche Brünette sei nämlich sehr wohl bei "Diese Ochsenknechts" zu sehen. Auf die Frage: "Warum jetzt doch?" antwortet die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin nun so: