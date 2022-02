Yeliz Koc: "Es wird Zeit für ne Trennung!"

Jetzt wagt die ehemalige Bachelor-Kandidatin einen Schritt, den sie sich zuvor noch nie getraut hat zu gehen. Zurück in Deutschland wird sie mit der harten Realität konfrontiert - sie hat einfach keinen Platz für Neues! In ihrer Instagram Story teilte die Mama von Baby Snow Elanie nun, dass es ihren Dingen aus der Vergangenheit nun an den Kragen gehen soll, damit sie wieder Platz für Neues hat. Damit ist jedoch nicht Baby-Papa Jimi Blue Ochsenknecht gemeint, sondern vor allem ihre umfangreiche Schuhsammlung!

Einsichtig zeigt die junge Mutter ihrer Community ihre eingestaubten Treter und verrät: