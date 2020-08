Yeliz Koc: Fertig mit den Nerven! Jetzt kann ihr nur noch Mama helfen

In ihrer Wohnung musste Yeliz Koc schon so manch eine Krabbeltierchen-Attacke ertragen. Im Dezember 2019 schleppte sie sich mit ihrem Christbaum lauter schwarze Käfer mit ins Haus. Dann fand sie ein Wespennest. Und vor wenigen Wochen tummelten sich viele weitere Insekten in ihren vier Wänden. Der absolute Horror für die Influencerin! Und als wäre das noch nicht genug gewesen, findet sie nun auch noch Würmer in ihrem Essen...