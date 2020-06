Yeliz Koc: Fix und fertig! Sie ist total am Ende

Yeliz platzt der Kragen

Bisher kann die 26-Jährige sich nicht erklären, woher der Ausschlag kommt. Ob es eine Hundehaar- oder Milbenallergie ist, wollen ihre Fans wissen. Doch Yeliz weiß es nicht! „Es ist nicht besser geworden. Es juckt ohne Ende“, klagt sie in ihrer Instagram-Story. „Wenn ich irgendwas in meinem Bett habe oder in der Wohnung, dann raste ich aus!“

Zu allem Überfluss findet sie dann auch noch eine Zecke an ihrem Hund und ein großes Insekt in ihrem Badezimmer. „Leute, ich ziehe aus. Ich habe keinen Bock mehr“, meckert sie. „Ich bin eindeutig fertig mit meinen Nerven. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr.“ Nun soll ein Arzt klären, was wirklich hinter den juckenden Pickeln steckt…

