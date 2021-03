Yeliz Koc: Große Sorge! Sie musste ins Krankenhaus

Bei Instagram meldet sich die Beauty bei ihren Fans. Leider mit keinen guten Neuigkeiten. "Einige haben ja bereits mitbekommen, dass es mir nicht sehr gut geht. Ich habe in kurzer Zeit an Gewicht verloren und lag bei 53 Kilo", schreibt sie dort in einer Story. Und weiter: "Als ich gar keine Kraft mehr hatte, bin ich zum Frauenarzt gefahren und der hat mir eine Überweisung ins Krankenhaus gegeben."

Yeliz leidet an Hyperemesis gravidarum – einer schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit. "Es ist wirklich schrecklich und kaum zu ertragen", gesteht der TV-Star. Aber sie kann auch ihre Fans beruhigen: Dem Baby geht es gut! Bleibt also nur zu hoffen, dass auch Yeliz bald auf dem Weg der Besserung ist...

Schwangerschaftsübelkeit: Was wirklich dagegen hilft. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: