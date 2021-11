Yeliz Koc: Große Sorge um Töchterchen Snow Elanie

Yeliz teilt ihre Ängste mit den Fans

Während einer kleinen Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, wie Yeliz gerade in Zeiten der Pandemie zum Thema "Besuch beim Neugeborenen" steht. "Ich möchte auch so wenig wie möglich in ihrer Nähe haben, weil ich Angst habe, dass sie krank wird und bin deshalb auch selten mit ihr unterwegs", verrät die dunkelhaarige Schönheit.