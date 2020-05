Yeliz Koc: Jaa, eine neue Liebe! Sie verrät ihr süßes Geheimnis

Reddit this

Wie schön! Yeliz Koc will endlich wieder nach vorne blicken und ist bereit für eine neue Liebe...

Nach den Strapazen der letzten Wochen kann Yeliz Koc endlich wieder lachen. Die endgültige Trennung von Johannes Haller scheint sie mittlerweile gut verkraftet zu haben. Jetzt verrät die dunkelhaarige Schönheit, dass sie sogar schon einen neuen Mann kennengelernt hat!

Yeliz Koc: Familienzuwachs! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Yeliz verrät ihr süßes Geheimnis

Während einer Fragerunde auf lässt Yeliz die Bombe platzen und erzählt, dass sie Kontakt zu einem Mann hat. Allerdings sei es noch zu früh, um eine ernste Beziehung mit ihm einzugehen. Scheinbar müssen die beiden sich vorher noch etwas besser kennenlernen.

Sollte es zwischen ihnen funken, bekommen die Fans es sicherlich rechtzeitig mit. „Wenn ich in einer festen Partnerschaft bin, werdet ihr es sowieso mitbekommen“, so die 26-Jährige. Wir dürfen also gespannt sein…

Armer ! So einsam ist er wirklich: