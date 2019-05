Yeliz Koc & Johannes Haller: Riesen Drama nach Liebescomeback!

Reddit this

Schon vor Wochen kriselte es heftig bei Yeliz Koc und Johannes Haller. Dann kam die Trennung. Und die Ex-Bachelor-Kandidatin versicherte ihren Fans: "Es ist echt endgültig vorbei und ich bin auch gerade schon dabei meine Sachen zu packen!" Jetzt sieht es wieder ganz anders aus...

Johannes Haller und Yeliz Koc im Liebesurlaub

Aktuell verbringen Yeliz Koc und Johannes Haller ihren Urlaub auf Bali. Die Reise war schon vor der Trennung geplant. Doch wie getrennt wirken die Zwei nicht. Sie genießen offenbar ihr aufgewärmtes Liebsglückl. Denn erst vor wenigen Wochen wurden sie auch wieder knutschend gesichtet.

Ein Happy End für die Liebe also? Nicht, wenn es nach den Fans geht....

Die Fans sind sauer

Die Follower der beiden fühlen sich veräppelt - und machen ihrem Ärger bei Luft! "Sorry, aber irgendwie nimmt man euch nach dem ganzen Hin und Her und dem Breittreten in der Öffentlichkeit eure "glückliche Beziehung" nicht mehr ab...", schreibt einer. "Denken auch sie könnten ihre Community für dumm verkaufen. Vielleicht wurde die Reise auch nur gesponsert von irgendwem wieder und es gibt nur Geld wenn Sie das als Paar durchziehen", ist sich ein anderer sicher.