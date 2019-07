Yeliz Koc & Johannes Haller: Zuckersüße Baby-News

Na, die meinen es ja wirklich ganz schön ernst... Yeliz Koc und Johannes Haller sind erst seit Kurzem wieder ein Paar, doch sie machen schon fleißig Zukunftspläne...

Yeliz Koc und Johannes Haller: Jaaa, ein Baby!

Im Interview mit "Vip.de" lassen die beiden die Bombe platzen! "Yeliz will mehrere Kinder. Ich will viele Kinder. Viele sind schon mal mehr als zwei. Da müssen wir uns schon ranhalten", so Johannes grinsend. So so, da sind sich die beiden ja einig.

Yeliz Koc & Johannes Haller: Riesen Drama nach Liebescomeback!

Und weil sie so eine große Familie haben wollen, steht auch schon ein Umzug an. "Wir suchen aktuell eine größere Wohnung, wie wir sie bis jetzt haben. Wir ziehen nach Hannover und vielleicht soll es auch schon ein Haus sein, mit Garten. Wo dann vielleicht auch mal die Kinder sein können", so der "Bachelorette"-Star weiter.

Johannes Haller und Yeliz Koc ziehen ins Sommerhaus der Stars

Bevor aber die Babys kommen, lassen sich Yeliz und Johannes erst auf ein ganz anderes Abenteuer ein. Sie ziehen in "Das Sommerhaus der " ein. Bleibt zu hoffen, dass ihre Beziehung diese Probe übersteht...

DIESE LIEBE scheiterte nach dem "Sommerhaus der Stars":