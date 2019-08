Reddit this

"Sommerhaus"-Star Yeliz Koc hat endgültig genug! Jetzt macht sie via Instagram ihrem Ärger Luft...

Im "Sommerhaus der " ging in der letzten Folge die Post ab! Zwischen den einstigen Freunden Johannes Haller und flogen die Fetzen. Am Ende mussten Johannes und Freundin Yeliz Koc die Promi-WG verlassen.

Das wurde im TV nicht gezeigt

In ihren -Stories rechnet Yeliz jetzt knallhart mit ihren ehemaligen Mitbewohnern ab. "Ich hatte so eine enge Verbindung mit Willi. Wir haben viel gelacht. Es war so eine innige Beziehung", erklärte die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin. "Ich habe Willis damals unter vier Augen gesagt: 'Verletzt mich niemals, brech mir niemals das Herz'. Ich kenne solche Männer wie ihn. Ich habe mich einfach von ihm blenden lassen."

Johannes Haller & Yeliz Koc: Juhu! Sie bestätigt die Baby-News

Viele Szenen wurden laut Yeliz im nicht gezeigt. Zum Beispiel, dass Willi mehrmals freiwillig das Handtuch werfen wollte. "Als Menowin und Senay gegangen sind, ist Willi aufgestanden und hat gesagt: 'Wir gehen auch!' Drei Mal wollten die beiden gehen. Und wir haben ihn überredet und haben geweint." Doch Willi fiel Yeliz trotzdem in den Rücken…

Yeliz und Johannes haben Todesangst

Mittlerweile werden sie und Johannes sogar von Willis Sohn Stefano bedroht. "Ich verstehe nicht, dass Willi nicht mit seiner Familie spricht und sagt: 'Haltet euch doch bitte raus! Das ist eine Sache zwischen uns‘", klagt sie ihr Leid. "Wir sind nicht die einzigen Opfer. Ich habe wirklich Angst, dass der Sohn uns irgendwas antut." Lässt sich nur hoffen, dass es soweit nicht kommt...

Ist Michaels Wendlers Freundin Laura schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: