Yeliz Koc: Miese Fake-Vorwürfe! Jetzt kommt alles raus

Yeliz platzt der Kragen

Gerade erst wurde bekannt, dass die Ochsenknecht-Familie eine Reality-Show bekommt. Darin soll wohl auch über die Trennung geplaudert werden. Zu viel für Yeliz! "Ich habe mich von der Familienshow distanziert und aus eigenem Willen gegen eine Teilnahme entschieden. Ich werde kein Teil davon sein, weil es einfach nur fake wäre. Ich wollte vermeiden, dass mit meinem Namen geworben wird, und jetzt werde ich wieder mal als Aufhänger ausgenutzt. Ich finde es auch sehr schade, dass alte Themen ausgegraben werden, nur für den Inhalt und die Quote, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits Mutter sein werde", feuert sie in ihrer Insta-Story.

"Ich hoffe, dass einigen die Augen geöffnet werden! Für mich steht meine Tochter an erster Stelle – für andere ist sie Mittel zum Zweck und deshalb wurden wir auch im Stich gelassen. Weil eine Fakeshow wichtiger ist als die Realität. Niemand von euch kennt die Wahrheit und diese Doppelmoral, die jedes Mal an den Tag gelegt wird, ist unglaublich", so Yeliz. Doch sie ist sich sicher: "Irgendwann wird der Tag kommen, an dem die Wahrheit ans Licht kommt!"

Die Vorwürfe seiner Ex-Freundin lässt Jimi Blue nicht länger auf sich sitzen: