Yeliz Koc: Miese Klatsche von ihrem Ex! Aus der Nummer kommt sie nicht mehr raus

Es ist kein Geheimnis, dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht derzeit nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen sind. Seit sie sich getrennt haben, feuern die beiden immer wieder öffentlich gegeneinander. Besonders Yeliz hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Fans detailliert zu berichten, was zwischen den beiden vorgeht. Zuletzt hat sie sogar behauptet, dass Jimi kein Interesse an seiner Tochter Snow hat. Er soll seine Ex sogar auf allen möglichen Plattformen blockiert haben...