Yeliz Koc: "Mir geht es leider nicht so gut"

Yeliz geht es nicht gut

In ihrer Instagram-Story verrät Yeliz nun: "Mir geht es leider nicht so gut. Deshalb fällt es mir schwer, mich persönlich zu zeigen. Ich hoffe, mir geht es bald besser. Und dann bin ich auch wieder ganz normal auf meinem Account zu sehen."

Warum genau Yeliz derzeit so leidet, will sie offenbar nicht verraten. Doch sie stellt zumindest klar, dass sie nicht an Corona erkrankt ist und immer noch eine Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht führt. Auch ihrer Hündin geht es zum Glück gut. "Luna ist gesund. Ihr geht es gut. Jimi geht es auch gut, nur ich bin momentan nicht so fit", erklärt die 27-Jährige.

Bald kann Yeliz sich jedoch eine Auszeit in der Sonne gönnen, denn sie begleitet Jimi nach Teneriffa. Dort steht der 29-Jährige für "Love Island" vor der Kamera. Bleibt zu hoffen, dass der kleine Urlaub das Pärchen auf bessere Gedanken bringt...

