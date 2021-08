Yeliz Koc: Neues Babybauch-Foto sorgt für Furore

"Links 54 Kilo rechts 74 Kilo! Bald halte ich das schönste Geschenk der Welt in meinen Armen und dafür lohnt sich jeder Kilo" kommentiert Yeliz nun zu zwei Fotos von sich. Auf dem einen Bild ist sie vor der Schwangerschaft zu sehen, auf dem anderen zeigt sie stolz ihre XXL-Babykugel. Das so ein toller Schnappschuss von ihren treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Bild: "Du siehst toll aus Schatz" sowie "Genieß noch den Rest der Schwangerschaft". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Yeliz in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!