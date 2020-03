Yeliz Koc: Öffentliche Abrechnung! Sie hat die Nase voll

Reddit this

Corona-Panik bei den Promis! Auch Yeliz Koc macht sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Familie und Fans. Doch das kommt nicht bei allen gut an.

Das Coronavirus sorgt schon seit Wochen für Panik. Menschen decken sich mit Desinfektionsmittel, Masken und Konserven ein. Viele haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und größere Veranstaltungen abgesagt. Auch Yeliz Koc macht sich große Sorgen!

Yeliz platzt der Kragen

In ihrer -Story teilt die 26-Jährige eine Länder-Liste, aus der sich alle Infizierungen und ablesen lassen. Doch davon wollen viele ihrer Follower nichts wissen und bombardieren sie mit negativen Nachrichten. Das will Yeliz sich allerdings nicht gefallen lassen!

„Wir wollen euch damit nichts Böses. Also jetzt mal im Ernst. Ich verstehe gar nicht dieses Drama und die ganzen Nachrichten, die man bekommt, was das soll, dass wir so etwas posten. Aber wir wollen doch nichts Böses damit. Warum seht ihr immer nur das Böse?“, feuert sie. „Und auch wenn alle sagen, es trifft nur ältere Menschen… Mensch ist Mensch! Meine Oma ist alt und nur, weil es vielleicht nicht mich trifft, werden trotzdem liebende Menschen aus dem Leben gerissen!“

