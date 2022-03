Yeliz Koc: So ließ Jimi Blue sie auf seinen Schulden sitzen

Au weia! Das hatte sich Yeliz bestimmt anders vorgestellt. Ob das wohl ein weiterer Grund für die Trennung der beiden war? Sie verrät weiter: "Es hat irgendwie nicht mehr so richtig gepasst, wir haben uns auseinandergelebt". Doch auch Jimis Familie sei, wie Yeliz schon vor der Geburt ihrer Tochter oft erwähnte, nicht ganz unbeteiligt am Liebes-Aus gewesen zu sein. Die 28-Jährige holt weiter aus: "Es war nicht so, dass ich mit Jimi zusammen war, sondern mit der ganzen Familie". Und das lief anscheinend am Ende alles andere als gut, böse Vorwürfe inklusive...

Doch mittlerweile sind die Wogen wieder geglättet und Jimi und Yeliz ziehen gemeinsam für Baby Snow wieder an einem Strang. Wie das jedoch noch vor ein paar Monaten aussah, erfährst du im Video: