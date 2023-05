Yeliz Koc & Jannik Kontalis: Blitzhochzeit und ein Baby

Bei Yeliz Koc lief es in der Liebe gar nicht rund! Nachdem sie und Jimi Blue Ochsenknecht ihre Trennung bekannt gaben, entfachte in der Öffentlichkeit ein regelrechter Rosenkrieg! Immer wieder meldete sich Yeliz bei ihren Fans zu Wort und beteuerte, wie sehr sie unter der schlechten Beziehung zu Jimi leidet und wie schade sie es findet, dass er die gemeinsame Tochter Snow so wenig sieht! Den Glauben an die große Liebe hat Yeliz dadurch dennoch nicht verloren - ganz im Gegenteil sogar!