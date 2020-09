Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Damit hat keiner gerechnet!

Yeliz ist endlich glücklich

Auf Instagram meldet Yeliz sich nun mit einer rührenden Nachricht bei ihren Fans. "Ich muss sagen, ich war noch nie so glücklich verliebt", gesteht sie ihren Fans. "Da habe ich gestern so drüber nachgedacht." In ihren vorherigen Beziehungen war das TV-Sternchen bisher einfach nicht richtig glücklich."Da war von Anfang an immer schon Schlechtes mit drin, weil ich angelogen oder betrogen wurde", verrät sie. Nun sei sie sich aber sicher, endlich ihren Traumprinzen gefunden zu haben.

Zuvor war Yeliz mit Johannes Haller zusammen und trennte sich mehrfach von ihm. Zuletzt wollten die beiden ihrer Liebe auf Ibiza noch eine Chance geben, doch daraus wurde nichts und die dunkelhaarige Schönheit reiste frustriert wieder ab. Mittlerweile scheint ihr Verflossener übrigens ebenfalls frisch verliebt zu sein: In die ehemalige "Bachelorette" Jessica Paszka...

