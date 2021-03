Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Dunkle Wolken über ihrem Baby-Glück

Yeliz meldet sich zurück

"Wir hatten keine Lust darauf, dass die Leute spekulieren, so wie das in den meisten Fällen ist – das irgendwas in den Storys entdeckt wird, wie es die meisten ja auch machen", verrät Yeliz in ihrer Instagram-Story. Doch auch ihre Übelkeit machte ihr einen Strich durch die Rechnung. "Mir ging es einfach so schlecht und ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich nicht wusste, dass es Frauen in der Schwangerschaft so schlecht gehen kann." Mittlerweile wisse sie jedoch, wie sie damit umgehen kann.

Nun muss sich die 27-Jährige aber auch direkt dem nächsten Problem stellen. Denn offenbar können sich viele Fans nicht damit anfreunden, dass sie schon nach wenigen Monaten Beziehung ein Kind mit Jimi bekommt. "Die macht das alles ihrem Ex-Knaller Haller nach! Echt unmöglich", feuert ein wütender User auf dem Instagram-Kanal von InTouch. "Die ist doch mit allem überfordert und ruft bei jeder Kleinigkeit nach Mutti. Was soll das erst mit einem Kind werden?", ist dort außerdem zu lesen. Wie bitter...

