Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt kommt endlich die Wahrheit über die Trennung ans Licht

Wie Natascha Ochsenknecht nun gegenüber "Bunte" offenbart, ist an den Krisengerüchten über ihren Sohn Jimi und Yeliz absolut nichts dran. So offenbart sie, nachdem sie auf eine mögliche Trennung der beiden angesprochen wurde: "Das brauche ich gar nicht kommentieren, weil es so lächerlich ist." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Es geht allen gut." Ehrliche Worte, die zeigen: Jimi und Yeliz scheinen immer noch ein Paar zu sein. Wie aktuelle Bilder zeigen, ist Jimi auch gerade bei seiner schwangeren Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Hannover und scheint mit ihr die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Ob den Trennungsgerüchten durch Nataschas Aussage wohl ein jähes Ende gesetzt wurde? Wir können definitiv gespannt sein...